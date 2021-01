De politie is zaterdag een Rotterdams bedrijfspand binnengevallen dat dienst bleek te doen als illegale goklocatie, meldt de politie dinsdag. Agenten betrapten achttien gokkers op heterdaad. Zij zaten achter speeltafels en hadden stapels fiches voor hun neus.

De gemeente Rotterdam heeft het pand aan de Sydneystraat in Rotterdam-Overschie dinsdag gesloten. De inval volgde na een anonieme tip. De politie hield bij de actie achttien personen aan. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Justitie buigt zich over verdere vervolging.

De politie trof zaterdag in een andere ruimte nog tien volwassenen en twee kinderen aan. De volwassen hebben een boete gekregen wegens het overtreden van de coronaregels. De aanwezige contanten, in totaal zo'n 10.000 euro, zijn door de agenten in beslag genomen.

Volgens de politie is het nodig om illegale gokpanden aan te pakken, omdat die vaak "broedplaatsen voor criminaliteit" zijn en gelegenheid bieden om crimineel geld wit te wassen. Verder veroorzaken ze oneerlijke concurrentie ten aanzien van bedrijven die wel een vergunning hebben.