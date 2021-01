Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is sinds maandag weer aan het werk na een operatie aan zijn schildklier. In een video op sociale media bedankt hij het personeel van het Erasmus MC en iedereen die steun heeft betuigd.

"Het is hartstikke van belang dat je in zo'n periode ondersteund wordt en dat je het gevoel krijgt dat er mensen om je heen staan, ook al is dat soms digitaal", zegt hij in de video.

Vorige week legde Aboutaleb zijn eed voor zijn derde termijn als burgemeester van Rotterdam af bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Na het afleggen van de eed nam de burgemeester tijdelijk rust.