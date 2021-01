Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag honderd uur werkstraf en 7.500 euro boete geëist tegen een voormalig leidinggevende van sushiketen Shabu Shabu. Het OM houdt de 49-jarige Rotterdammer verantwoordelijk voor een gebrekkige administratie van een restaurant op Zuid.

Zo zou in de boeken van 2014 en 2015 zo'n 10.000 liter frisdrank en bier ontbreken. Door deze 'afroming' hoefde het restaurant minder omzetbelasting te betalen. Wat de mogelijke winst is geweest, heeft de aanklager niet kunnen becijferen.

De Rotterdammer kwam bij het OM in beeld na onderzoek van de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de verdachte deugde deze inspectie van geen kant. "Berekeningen zijn gestoeld op onnauwkeurige onderzoeken en aannames."

De ondernemer gaat voor vrijspraak. "Mijn ziel zit in de horeca, maar die branche is van me afgenomen. Het doet me zeer."