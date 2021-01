Het metroverkeer tussen de stations Schiedam Centrum en Coolhaven is weer hervat, zo laat de vervoersbedrijf RET via Twitter weten. Er is nog wel sprake van lichte vertraging nadat er dinsdagochtend tijdelijk geen metro's reden als gevolg van vermoedelijk kortsluiting op metrostation Marconiplein.

Onder een aankomend metrostel bij het Rotterdamse station waren vlammen en rook te zien. De technische dienst van vervoersbedrijf RET is momenteel aan het onderzoeken wat de precieze oorzaak van het mankement was.

Reizigers op de lijnen A, B en C werd geadviseerd in plaats van de metro de tram te pakken. De RET liet rond 9.00 uur weten dat er nog sprake was van een lichte vertraging.