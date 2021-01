Een maaltijdbezorger is zaterdagmiddag bij de McDonald's aan de Thurledeweg op industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam mishandeld en beroofd van zijn telefoon. De politie kon de daders nog dezelfde middag oppakken, omdat zij niet doorhadden dat op de telefoon van de jongen een zogeheten 'vind mij'-app was geïnstalleerd, waarmee gsm-bezitters hun toestel kunnen traceren.

De jongen stond buiten met een collega-maaltijdbezorger te praten. Halverwege het gesprek keek hij naar drie mannen in een auto, wat hen irriteerde. Twee mannen stapten uit, sloegen bedreigende taal uit en gaven hem een klap.

De maaltijdbezorger probeerde weg te rennen, maar werd door de mannen tegen zijn benen geschopt en tegen de grond gewerkt. Het duo pakte zijn telefoon af, waarna ze de auto instapten.

De andere maaltijdbezorger belde meteen de politie. Terwijl hij dat deed, zag hij nog hoe een van de mannen vanuit de auto een wapen liet zien.

De politie was snel ter plekke en kwam er via de 'vind mij'-functie achter dat de telefoon zich in een woning aan de Rösener Manzstraat in de wijk Tussendijken bevond. Daar hebben de agenten drie mannen van 23, 24 en 25 jaar aangehouden.