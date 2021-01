De politie is vrijdagavond in groten getale uitgerukt voor een ruzie op de Platostraat in Rotterdam-Lombardijen. Getuigen meldden een schot te hebben gehoord, maar een vuurwapen werd niet gevonden. Wel werden zeven personen aangehouden.

Getuigen maakten rond de klok van 23.00 uur melding van een ruzie op straat, waarbij een schot van een vuurwapen zou zijn gehoord. De betrokkenen zouden daarna een woning op de derde verdieping binnen zijn gegaan.

De politie omsingelde het complex en een politiehelikopter cirkelde boven de wijk. Net voordat de aanwezige agenten de woning wilden binnenvallen, kwam een aantal personen zelf naar buiten.

Uiteindelijk zijn zeven personen aangehouden, van wie er twee mee moesten naar het bureau; een vanwege het in het bezit hebben van pepperspray, de andere wegens belediging van agenten. De vijf anderen werden direct weer vrijgelaten.

Tijdens het doorzoeken van de omgeving, de woning en een voertuig zijn geen wapens of hulzen aangetroffen. Wat aanleiding tot de ruzie gaf, is niet bekend.