Een auto is donderdagavond op een tram gebotst op de Burgemeester van Walsumweg in het centrum van Rotterdam. De rode Renault Clio raakte zwaar beschadigd en moest weggesleept worden door een bergingsbedrijf. Iedereen kwam met de schrik vrij.

De botsing gebeurde rond 18.00 uur. Op dat moment moment zaten er veel passagiers in de tram. Zij mochten na enige tijd het voertuig verlaten en moesten een andere tram pakken om hun rit te vervolgen.

Door het incident was er tijdelijk geen tramverkeer mogelijk over de Burgemeester van Walsumweg. Het is onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.