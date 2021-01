Zo'n 819 huishoudens in het centrum van Rotterdam hebben een half uur zonder stroom gezeten. Dat meldt een woordvoerder van netwerkbeheerder Stedin.

De huishoudens en bedrijven in de omgeving van het Weena zaten sinds 13.15 uur zonder elektriciteit. Het ging om postcodegebied 3012. Stedin stuurde monteurs op pad om de storing te verhelpen en de oorzaak te onderzoeken. Een "defecte kabel" bleek de oorzaak te zijn. Om 13.45 uur hadden alle huishoudens weer stroom.

Ook in de wijk Vlaardinger Ambacht kampen 1.984 huishoudens met een stroomstoring sinds 13.30 uur. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Omdat de verkeerslichten in de wijk zijn uitgevallen door de storing, vraagt Stedin iedereen extra goed op te letten op de weg. Hoelang de wijk zonder stroom zal zitten, is nog niet bekend.