Een onbekende hoeveelheid diesel is donderdagochtend rond 11.00 uur in de Leuvehaven in Rotterdam gelekt. Door de lekkage liggen er olievlekken op de Nieuwe Maas en in de Leuvehaven. Rijkswaterstaat ruimt de gelekte gasolie op. Dit duurt naar verwachting nog tot het eind van de middag.

Het is nog niet precies bekend hoe het olielek is ontstaan. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onderzoekt de zaak. Door de lekkage is de Leuvehaven tijdelijk afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Met name de watertaxi's komen vaak passagiers ophalen en afzetten in de haven. De Leuvehaven is dichtgelegd met zogenoemde oliebooms. "Dat zijn een soort sponsen die alleen olie opnemen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ook op de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Boompjes, ligt een olieveld. Rijkswaterstaat zuigt die olievlek op. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas ondervindt volgens de woordvoerder geen hinder van die werkzaamheden.