Een achttienjarige verstandelijk beperkte jongen raakte op Nieuwjaarsdag zwaargewond aan zijn hand, nadat hij op de Crooswijksestraat in Rotterdam-Crooswijk werd mishandeld met vuurwerk. De jongen hield een zwaar trauma over aan het incident. Zijn hand moest in het gips. Dit maakte de politie donderdag bekend.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat zich die vrijdagmiddag precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer liep rond 15.30 uur bij sportcomplex Schuttersveld op de Crooswijksestraat. Twee mannen waren bezig met vuurwerk en gooiden volgens de politie vermoedelijk een rotje naar de jongen. "Maar gelet op het letsel bestaat de mogelijkheid dat iemand het vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en toen heeft aangestoken", schrijft de politie.

Het slachtoffer en zijn ouders, die volgens een politiewoordvoerder zwaar zijn aangedaan door het incident, krijgen de komende tijd slachtofferhulp. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt onder meer camerabeelden. Daarnaast hoopt zij met getuigen in contact te komen, die de betreffende middag tussen 15.30 en 16.00 uur iets gezien of gehoord hebben.