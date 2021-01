Een 43-jarige man en 33-jarige vrouw zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Rusthoflaan in de Rotterdamse wijk Crooswijk.

Volgens de politie gaat het om een ruzie in de huiselijke sfeer. De man en vrouw raakten allebei gewond en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft beiden aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de ruzie was. Dat wordt nog onderzocht.