Na vijf jaar komt er een eind aan het Dobberend Bos in de Rotterdamse Rijnhaven. De twintig bomen op het water worden dinsdag op een boot gehesen. Het Weerwater in Almere, de entree van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022, wordt vanaf vrijdag de nieuwe ligplaats van de bomen.

De verhuizing is tevens het allereerste zichtbare begin van de werkzaamheden om de Rijnhaven in het voorjaar te kunnen baggeren. Daarna wordt een derde deel van het havenbekken gedempt om land te maken waarop gebouwd kan worden. Ook worden er een park en een strand aangelegd op het gedempte deel van de Rijnhaven en komen er drijvende parkdelen in het water.

Er is dan geen ruimte meer voor andere objecten, waaronder het Dobberend Bos van kunstproducent Mothership. Het weghalen van de bomen gebeurt door kranen die de boeien op een boot hijsen, nadat duikers de ankers van de boeien hebben losgemaakt van de bodem. De boeien worden daarna op de boot opgeknapt en in orde gemaakt voor hun nieuwe bestemming.