Een 27-jarige vrouw uit Oud-Beijerland is maandag op de Westzeedijk in Rotterdam geschept. Het slachtoffer kwam enkele meters verder terecht en raakte zwaargewond. De bestuurder, die een rood licht negeerde en positief testte op het gebruik van drugs, is inmiddels aangehouden.

Het incident vond plaats op het zebrapad ter hoogte van het Erasmus MC. Een mobiel medisch team kwam ter plaatse om hulp te verlenen. De vrouw heeft "vermoedelijk beide benen gebroken" volgens een woordvoerder van de politie. Ze wordt inmiddels behandeld in het Erasmus MC. De voorruit van het voertuig is door het incident volledig verbrijzeld.

Direct na het ongeval is de politie een onderzoek gestart. Ook werden ter plekke enkele getuigenverklaringen opgenomen. Daaruit bleek dat het slachtoffer, dat vanaf het Erasmus MC overstak richting Het Park, groen licht had. De chauffeur, die van het Droogleever Fortuynplein richting de stad reed, reed door rood.

Toen even later bleek dat hij ook positief testte op gebruik van drugs, is hij direct aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder verhoor.