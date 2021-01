Nadat het Stadsarchief Rotterdam eerder de zogenoemde arrestantenkaarten uit de oorlogsjaren openbaar heeft gemaakt, worden nu de documenten uit het bevrijdingsjaar 1945 gepubliceerd. In de documenten staan onder meer de gegevens van personen die met de Duitsers heulden, zoals NSB-burgemeester Frits Müller.

"In de eerste weken na de bevrijding zijn honderden Rotterdammers gearresteerd en opgesloten in een politiecel, vaak op verdenking van collaboratie met de bezetter. Hun gegevens werden genoteerd op zogenoemde opname- en ontslagkaarten", meldt het Stadsarchief maandag.

Onder de arrestantenkaarten die per 1 januari openbaar zijn, is die van de Rotterdamse burgemeester Müller (1889-1960). Uit de kaart blijkt dat hij op 7 mei 1945 is opgepakt en na vijf dagen hechtenis op het politiebureau werd overgeplaatst naar een schoolgebouw aan de Rochussenstraat. Een jaar later veroordeelde het Bijzonder Gerechtshof hem tot tien jaar gevangenisstraf en een levenslange ontzegging van het kiesrecht.



Behalve de arrestantenkaarten uit het politiearchief en de stukken van het ziekenhuis Bethesda zijn nu ook enkele honderden inventarisnummers van andere archieven in te zien, waaronder die van enkele voormalige Rotterdamse deelgemeenten, bedrijven als de Rotterdamsche Lloyd en distilleerderij Johs. de Kuyper & Zoon.