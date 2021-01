De politie gaat de komende tijd extra surveilleren in de Rotterdamse wijk Lombardijen na meerdere incidenten. Zaterdagavond ontplofte in een gemeentepand aan de Dantestraat een vuurwerkbom. Hierbij raakte niemand gewond, maar bewoners van bovengelegen appartementen moesten wel hun woning uit. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Kort daarna, rond 2.30 uur, vatte een busje van de gemeente Rotterdam op de Moliereweg vlam na een vuurwerkbom.

Ook op andere plekken in de Rotterdamse wijk was het zaterdagavond en -nacht raak. Op de Horatiusstraat ontplofte zwaar vuurwerk bij een woning, met een grote ravage tot gevolg. Bij een woning op de Ogiersingel werd vuurwerk door een brievenbus gegooid. Drie mannen in donkere kleding renden hierna weg.

Op Oudjaarsdag ontstond er brand nadat er vuurwerk was afgestoken bij twee scholen aan de Catullusweg. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen al deze incidenten.

De leider van het politie onderzoek noemt het "werkelijk bizar en onacceptabel". "Gelukkig raakten er bij al deze incidenten niemand gewond, maar je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren." Momenteel worden camerabeelden uit de buurt onderzocht.

De politie zegt de komende tijd herkenbaar en in burger verscherpt toezicht te gaan houden in Lombardijen. Ook wordt met mobiele camera's gesurveilleerd. De politie roept getuigen op zich te melden.