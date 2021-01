Bij een gemeentepand aan de Dantestraat in Rotterdam is zaterdagavond een vuurwerkbom ontploft. De bom is volgens de politie vermoedelijk door het raam gegooid. Er zijn geen gewonden gevallen.

De vuurwerkbom ontplofte rond 22.00 uur. Er brak brand uit, de brandweer had het vuur snel onder controle.

Een aantal bovenliggende woningen moest worden ontruimd. De politie spreekt van "werkelijk bizar en onacceptabel gedrag van de dader(s)" en doet onderzoek naar het incident.



Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.