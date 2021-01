De lucht in Rotterdam was tijdens de jaarwisseling ongeveer twee keer minder vervuild dan in voorgaande jaren, meldt milieudienst DCMR. Dat komt waarschijnlijk doordat er minder vuurwerk is afgestoken.

De milieudienst heeft tijdens de jaarwisseling de fijnstof in de Rotterdamse lucht gemeten. Uit de meetresultaten bleek dat er dit jaar twee keer minder fijnstof in de lucht was dan bij deze weersomstandigheden werd verwacht.

De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is het feit dat er minder vuurwerk werd afgestoken vanwege het vuurwerkverbod. Vuurwerk zorgt normaal gesproken voor hoge concentraties fijnstof in de lucht tijdens het eerste uur van het nieuwe jaar. Dit jaar was de hoogste piek 512 microgram per kubieke meter, gemeten op de Pleinweg.

In Den Haag werd dit jaar de hoogste concentratie fijnstof gemeten. Volgens het RIVM komt dit voornamelijk omdat er in de hofstad relatief veel incidenten als brandstichting en vuurwerk plaatsvonden tijdens de jaarwisseling.