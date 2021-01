Een 39-jarige man uit Zwijndrecht is volgens de politie in de nacht van donderdag op vrijdag met een Duitse Audi RS3 bewust met hoge snelheid op agenten ingereden in de Indrapoerastraat in Rotterdam Delfshaven. Eén agent kon net op tijd wegspringen waarna er een achtervolging ontstond. De man bleek nog gezocht te worden vanwege eerdere misdragingen.

De auto viel de agenten op omdat hij met hoge snelheid door Rotterdam Delfshaven reed. Toen de agenten de bestuurder wilden controleren, probeerde hij te ontsnappen. Hij ramde daarbij een arrestantenbus en reed vervolgens in op de agenten.



Volgens een woordvoerder van de politie konden de agenten op tijd wegspringen en bleven zij ongedeerd. Met hoge snelheid ging de achtervolging tot aan het Burgemeester Meineszplein door, waar de politie de auto kwijtraakte. Niet veel later werd de auto aangetroffen op de Hugo Molenaarstraat in het Nieuwe Westen.

De 39-jarige verdachte kon korte tijd later in de omgeving worden aangehouden. Hij was onder invloed en stond nog gesignaleerd voor 984 dagen gevangenisstraf. Het is niet bekend waarvoor die eerdere gevangenisstraf werd opgelegd. "De komende twee jaarwisselingen zit hij achter slot en grendel", aldus de politie.

Als de man wordt veroordeeld voor het bewust inrijden op de agenten, kan zijn gevangenisstraf nog langer uitvallen.