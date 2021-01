Oud en Nieuw tijdens de lockdown en met een vuurwerkverbod blijkt rustiger te zijn verlopen dan de afgelopen jaren. Toch moest de politie op meerdere plekken in groten getale aanwezig zijn, moest de mobiele eenheid (ME) ingrijpen toen de brandweer werd bekogeld met vuurwerk en staken talloze Rotterdammers alsnog hun vuurpijlen af.

Een belangrijke graadmeter voor het succes van het vuurwerkverbod is toch wel de rust in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis met zijn collega's behandelen. En het letsel viel ook nog eens erg mee. "Dit is de rustigste Oud en Nieuw in de 23 jaar dat ik dit doe", zegt hij.

Toch werd er, ondanks het verbod, wel degelijk veel vuurwerk afgestoken. Ook gebruikten jongeren in Schiebroek vuurwerk om de brandweer te bekogelen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om een brand te blussen bij de katholieke Stephanusschool in Schiebroek. Toen de ME ter plaatse kwam ontstond een kat-en-muisspel met de jongeren.

Een groep studenten aan de Lusthofstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen vierde feest. Omdat ze zich daarbij niet aan de coronamaatregelen hielden, heeft de politie het feest in en om een studentenhuis stilgelegd. Ook waren er meerdere branden. Zo zijn in Rotterdam-West drie auto's in brand gevlogen. De voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Fred Westerbeke, die als politiechef en hoofdcommissaris van de politie-eenheid Rotterdam zijn vuurproef beleefde tijdens de jaarwisseling, deed rond 3.00 uur een tevreden rondgang langs de bureaus. Hij kreeg vrijwel uitsluitend goed nieuws te horen:minder grote incidenten, minder aanhoudingen, weinig grootschalige feesten en geen gewonde hulpverleners.