In het twintigste klanttevredenheidsonderzoek van CROW, het landelijk kennisinstituut voor verkeer en vervoer, krijgt de RET (voor het eerst) een 8 van reizigers, een tiende meer dan een jaar eerder. Daarmee scoort de Rotterdamse vervoerder - samen met busbedrijf EBS op Voorne-Putten en HTM in Den Haag - het hoogst in Nederland.

Passagiers vinden daarnaast reizen met een elektrische bus prettiger dan met een dieselbus. Volgens CROW steeg de waardering voor ov het afgelopen jaar bij vervoerders die schone bussen in de dienstregeling opnamen. De RET heeft er 55 rondrijden in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en loopt daarmee voorop.

"De instroom van elektrische bussen en de opening van de metro naar Hoek van Holland zijn verklaringen", aldus de onderzoekers, die vanwege de coronacrisis alleen de eerste drie maanden van 2020 in hun klantbarometer opnamen.

De hogere waardering hing vooral samen met de goede beoordeling van de nieuwe emissieloze bussen. Passagiers vinden ze netjes en mooi, met een vloer die eruitziet als parket. Bovendien walmen de bussen niet, maken ze minder herrie en trekken ze geleidelijker op, waardoor ze minder schokken.

Behalve 55 zero emissiebussen, nam de RET het afgelopen jaar ook 103 dieselhybride en 40 nieuwe dieselbussen in gebruik. Deze zijn veel zuiniger dan de oudere modellen. De RET kiest bewust voor een gefaseerde overgang naar zero emissie. Op die manier kunnen kosten worden gespreid en kan worden geprofiteerd van de laatste technologische ontwikkelingen. Zo hebben de 50 schone bussen die voor het komend jaar zijn besteld een grotere accu dan eerdere modellen.

Volledig schone vloot

In 2030 moet de hele busvloot schoon zijn, een voornemen waar de RET ondanks een verliesgevend coronajaar aan vasthoudt. "De bevolkingsgroei zet door, de druk op de ruimte neemt toe en de noodzaak om schoon vervoer aan te bieden, is onveranderd", aldus directeur Maurice Unck.