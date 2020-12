Een jongen is donderdagmiddag in de Rotterdamse wijk Poortugaal aangehouden omdat hij illegaal vuurwerk in zijn rugtas had. Het stuk vuurwerk was zo zwaar dat explosievenverkenners werden ingeschakeld om het op te ruimen.

De politie kwam ter plaatse na een tip. De jongen liep over het Muiderslot in Poortugaal met een blauwe schooltas waar het vuurwerk inzat.

Vermoedelijk gaat het om zelfgemaakt vuurwerk, of iets wat is geïmporteerd vanuit het buitenland naar Nederland, aldus de politie. "Dit kaliber gaat richting een vuurwerkbom en had vorig jaar ook al illegaal geweest", zegt een politiewoordvoerder.

De jongen werd vervolgens aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk.