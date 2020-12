De hulpacties voor de noodlijdende Diergaarde Blijdorp in Rotterdam schieten als paddenstoelen uit de grond. Nadat woensdag de Vrienden van Blijdorp bekendmaakten bij te springen als er een dier uit de collectie geschrapt moet worden, zijn er ook allerlei privé-initiatieven gestart.

Zo heeft een Blijdorp-fan op Doneeractie.nl het doel gesteld 30.000 euro in te zamelen voor de populaire attractie. De teller is de 20.000 euro inmiddels gepasseerd.

"Blijdorp is een prachtige dierentuin in Rotterdam", schrijft ze. "Door de coronacrisis dreigt dit alles ten onder te gaan. Deel deze actie zodat we er samen voor kunnen zorgen dat deze dierentuin blijft bestaan. Samen sterk, samen één"