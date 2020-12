Een deel van de Maasboulevard in Rotterdam is donderdag ter hoogte van de Oude Haven nog steeds afgesloten voor autoverkeer, nadat een automobilist er woensdagavond zijn auto total loss reed.

De weg was donderdagochtend ter hoogte van de Oude Haven tijdelijk afgesloten voor autoverkeer richting het centrum. Inmiddels is één rijstrook weer open. Het is nog niet bekend wanneer de andere rijstrook open kan.

Het ongeval vond 23.00 uur plaats. De negentienjarige Poolse bestuurder reed richting het voormalige zwembad Tropicana toen hij de macht over het stuur verloor.

De auto kwam tot stilstand na een botsing tegen een stoplicht. De bestuurder moest vanwege pijn aan de borst naar het ziekenhuis. Volgens de politie had hij niet te veel gedronken.