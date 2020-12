De Rotterdammer Rene Kuijs heeft woensdag zijn missie voltooid om alle straten van Rotterdam hardlopend te doorkruisen. Hij begon daarmee in het voorjaar en had 81 etappes nodig om de klus te klaren. In totaal legde hij bijna 1.629 kilometer af.

De 41-jarige Kuijs sloot zijn missie woensdag af met de laatste etappe, in de buurt van zijn huis in de wijk Blijdorp.

Het doel van zijn project was om de stad echt goed te leren kennen. Kuijs woont al tien jaar in Rotterdam, maar komt oorspronkelijk uit Noord-Brabant. Het idee om alle straten af te leggen, keek hij af van de Amerikaan Ricky Gates, die hetzelfde deed in San Francisco.

"De stad wordt gemaakt door haar inwoners", zei Kuijs eerder in een interview met het Algemeen Dagblad. "Als iemand een praatje wil maken, neem ik daarvoor de tijd. Vooral in de zomer lukte dat goed. Mensen zitten dan te genieten in de tuin. Ze vinden het mooi om te vertellen wat er in hun buurt te zien is en hoe het vroeger was."