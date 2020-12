Er staan geen Rotterdamse knooppunten of wegen in de nieuwste editie van de file top 10 van de ANWB. De jaarlijkse ranglijst is sterk beïnvloed door het coronavirus en de geldende maatregelen.

Normaal gesproken prijken het Terbregseplein en het Kleinpolderplein altijd hoog in de file top 10, maar op deze beruchte Rotterdamse knelpunten stonden dit jaar een stuk minder opstoppingen. "In januari en februari groeiden de files nog met 20 procent, maar sinds de oproep om thuis te werken en zo min mogelijk te reizen, nam het verkeersaanbod af", zegt een woordvoerder van de ANWB.

Wel staan er andere knooppunten en wegen uit de regio rondom Rotterdam in de lijst. De files verplaatsten zich in 2020 naar verkeersaders waaraan wordt gewerkt, zoals de N3 bij Dordrecht. Ook staat het Kethelplein bij Schiedam en Vlaardingen in de lijst, op de negende plek.

Ook de totale verkeersdrukte in Nederland is niet minder geworden. Dankzij mooi weer en vakanties in eigen land werden de snelwegen buiten de spits vaak juist drukker.