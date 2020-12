Het project Rotterdam Verlicht is regelmatig de oorzaak voor meldingen bij UFO Meldpunt Nederland, zo meldt Bram Roza van het meldpunt. In december zijn er meer meldingen vanuit Rotterdam en omstreken binnengekomen dan de maand ervoor.

Rotterdam Verlicht! is een project waarbij gebouwen en pleinen apart uitgelicht worden. "In december hebben meer plekken in het land deze lichtshows of -projecties. We weten dat daar meldingen op binnenkomen", aldus Roza.

Het meldpunt probeert altijd de oorzaak van de UFO-meldingen te achterhalen. Volgens Roza is het Rotterdamse project een goede verklaring voor de lichte stijging van het aantal meldingen in regio Rotterdam.

Zo deed op 4 december iemand in Spijkenisse melding van "een wit licht dat heen en weer ging in een breed gebied". Vier dagen later informeerde een Hoogvlieter de site van UFO Meldpunt Nederland over "een soort grote zaklamp die de hele tijd van west naar oost beweegt in Rotterdam".

De eerste objecten die in de Maasstad bijzonder worden verlicht tot in februari gingen op 3 december aan. Hier vallen ook de schijnwerpers boven op de Laurenskerk in de binnenstad onder. Deze reiken heel ver en bewegen telkens tussen 17.00 en 23.00 uur 's avonds.

"Maar er zitten, zoals altijd, ook wat meldingen waarvan we niet kunnen zeggen wat het is", aldus Roza. "Bij sommige meldingen komt dat omdat er net even iets te weinig informatie voor handen is en mensen niet goed kunnen uitleggen wat ze precies hebben gezien. En bij andere meldingen kan het echt om iets onverklaarbaars gaan."

Volgens de zegsman is zo'n 5 procent van alle meldingen interessant voor het meldpunt. De rest is te verklaren als iets dat wordt veroorzaakt door menselijk handelen of is dusdanig omschreven dat men niets verder kan onderzoeken.