Op de West-Kruiskade in Rotterdam heeft maandagavond een vechtpartij plaatsgevonden die is uitgemond in een aanrijding. Daarbij liep een van de verdachten een beenbreuk op.

Bij de vechtpartij waren ten minste twee personen betrokken. Volgens wijkagent Wim Rietveldt renden de betrokkenen "plotseling weg."

De verdachte die als laatste wegrende, schoot tussen twee kruisende trams door en zag daarbij een passerende bestelbus over het hoofd. Het kwam tot een aanrijding, waarbij de verdachte een open beenbreuk opliep. Hij ligt nu in het ziekenhuis.

De politie heeft het slachtoffer meegenomen naar het bureau. Het is onduidelijk wat er aan de vechtpartij vooraf is gegaan.