De 34-jarige Rotterdamse verpleegkundige die in juni vorig jaar zware pijnstillers stal uit diverse ziekenhuizen heeft maandag een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur gekregen.

De verpleegkundige stal het middel oxycodon voor eigen gebruik. Oxycodon is een medicijn met een soortgelijke werking als morfine. Het wordt vaak voorgeschreven bij pijn na een operatie, aan kankerpatiënten en als verdovend middel in de laatste levensfase. Naast het pijnstillende effect kan het middel kalmerend werken en angst verminderen.

In de Rotterdamse rechtbank vertelde de verpleegkundige dat hij verslaafd raakte nadat hij met de medicatie in aanraking was gekomen als pijnbestrijding na een auto-ongeluk.

De Rotterdammer sloeg zijn slag in het Maasstad Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, de Schiedamse locatie Vlietland en het Amstelland in Amstelveen.

De officier van justitie prees de Rotterdammer voor zijn beslissing om zelf hulp te zoeken voor zijn verslaving. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur met een proeftijd van twee jaar.