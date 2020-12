Tweesterrenchef François Geurds organiseert op Oudejaarsdag een kerstmaaltijd voor daklozen in Rotterdam. In totaal worden er zeshonderd maaltijden uitgedeeld.

Naast de maaltijden bakt Geurds speciale oliebollen van champagnebier die hij verkoopt om geld in te zamelen.

De afgelopen jaren organiseerde de tweesterrenchef al andere acties voor de Rotterdamse daklozen. Door de coronapandemie wordt voor Geurds nog eens extra bevestigd hoe belangrijk het is om aandacht voor de daklozen te vragen.

"Het is natuurlijk een heel zwaar jaar geweest voor de horeca, maar daklozen hebben hun hele leven geen dak boven het hoofd", legt hij uit. "Zij moeten iedere dag vechten. Vanwege de pandemie is het gebaar dit jaar wel extra speciaal. Het geeft me een goed geval dat ik iets bij kan dragen."



Vanwege de voorzorgsmaatregelen worden de maaltijden afgehaald en door onder meer opvanghuizen gedistribueerd.

In samenwerking met brouwerij De Goede en De Stoute maakt Geurds speciale oliebollen van champagnebier. Alle opbrengsten van deze oliebollen gaan naar nieuwe maaltijden voor de daklozen. Rotterdammers kunnen voor 25 euro vijf oliebollen kopen, waarvan één met bladgoud.