Een toko op de Groene Hilledijk in de Rotterdamse wijk Feijenoord is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Rond middernacht klonken de schoten. De politie heeft meerdere hulzen gevonden en is op zoek naar de schutter.

Er is niemand gewond geraakt bij de schietpartij. De politie startte direct een onderzoek, maar heeft nog niemand aangehouden voor de schietpartij.

Wel zijn volgens een politiewoordvoerder meerdere mensen gesproken en zijn de camerabeelden in de omgeving opgevraagd. "We roepen getuigen op zich te melden. Mogelijk zijn er ook nog buurtbewoners die camerabeelden hebben", aldus de woordvoerder.



In mei van dit jaar werden ook al meerdere panden en eethuizen beschoten in de Rotterdamse wijken Kralingen en Crooswijk. Die beschietingen hadden vermoedelijk te maken met een drugsroof. De politie noemt het te vroeg om al een verband te leggen tussen deze incidenten en de laatste schietpartij.