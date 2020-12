Op de Westersingel in Rotterdam worden volgend jaar twee kunstwerken neergezet. De twee sculpturen, waaronder een vlecht van 6,5 meter, zijn aangekocht door de filantropische stichting Droom en Daad.

Het gaat om de beelden L’Âge d’Or (Green) van Gavin Turk en The Plait van Kalliopi Lemos. Beide werken zijn verworven op de Frieze Art Fair 2020 en stonden afgelopen najaar in Regent’s Park in Londen.

The Plait, een rechtopstaande vlecht van donkerbruin haar met een lengte van 6,5 meter, zal geplaatst worden op het ‘beeldenterras’ aan de Westersingel. Hier staan al diverse sculpturen in de openbare ruimte.

De vlecht is door Lemos gemaakt van staal. The Plait is onderdeel van haar recente beeldenserie Tools of Endearment, over de rol van vrouwelijkheid in de moderne samenleving. Het afknippen van de haarvlecht zinspeelt op het afsnijden van oude ideeën, van verandering, als een daad van bevrijding en volwassen worden.

La Victoire van René Magritte

De sculpture van de Brit Turk is een openstaande deur van groen beschilderd brons, maar dan meer dan levensgroot. De deur doet, aldus Droom en Daad, denken aan het schilderij La Victoire van René Magritte. De titel verwijst naar de gelijknamige surrealistische film van Luis Bunuel. L’Âge d’Or wordt op een nog nader te bepalen plek op de zuidoever van de Nieuwe Maas geplaatst.