Tientallen kerken in Rotterdam geven tijdens de jaarwisseling vermoedelijk gehoor aan de oproep van de gemeenteraad om de klokken te luiden. Ook in een aantal andere steden en dorpen luiden de kerkklokken met Oud en Nieuw.

Het Convent van Kerken (CvK), het platform voor de Rotterdamse kerken, heeft de oproep onder zijn leden verspreid. "Meestal geven ze er wel gehoor aan", zegt voorzitter Bert Kuipers van het CvK. "In Rotterdam zijn ongeveer dertig torens met klokken. Nu er geen vuurwerk is, zullen velen denken dat het een goed moment is om de klokken te luiden."

De Paradijskerk in Rotterdam doet ook mee aan het initiatief, laat koster Michael van den Bergh weten. In maart startte deze kerk als teken van hoop het initiatief om de klokken te luiden, waarna kerken in het hele land dit voorbeeld volgden. "Ik vind dit een goede oproep die past bij wat we in maart al hebben gedaan", zegt hij. "We kunnen er een moment mee markeren. Het mooie van het geluid van de klokken is ook dat het over alle muren en huizen heen gaat."

In Rotterdam namen CDA en Leefbaar Rotterdam het initiatief voor de oproep. Landelijk deed het CDA dat ook. In tal van gemeenten wordt er gehoor aan gegeven. Zo luiden in Schiedam vier kerken op 1 januari het nieuwe jaar in. Om 0.00 uur zijn de klokken van de Grote- of Sint Janskerk (centrum), de Liduina Basiliek (centrum), de Dorpskerk (Kethel) en de Sint-Jacobuskerk (Kethel) vijf minuten te horen. In Krimpen aan den IJssel doen vijf kerken mee, maar ook in Barendrecht zal rond de jaarwisseling het luiden van klokken te horen zijn.

Het is niet de eerste keer dat met Oud en Nieuw de klokken luiden. De Laurenskerk, waar Kuipers voorheen dominee was, liet de klokken ook luiden met de millenniumwisseling. "Maar dat was haast niet te horen vanwege het vele vuurwerk dat werd afgestoken."