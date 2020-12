De Douane heeft maandag 1.213 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. De drugs zaten in een container verstopt tussen haspels aluminiumfolie, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond. De gevonden verdovende middelen hebben een straatwaarde van ruim 90 miljoen euro.

Tijdens een controle trof de Douane de partij drugs aan in een container uit Brazilië. Deze bleek niet alleen vol te zitten met kraftpapier en aluminiumfolie, maar ook met cocaïne. De middelen zaten verstopt tussen twintig grote rollen folie.

De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Het is onbekend of er mensen zijn aangehouden. De drugs zijn inmiddels vernietigd.