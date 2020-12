Een 34-jarige Rotterdammer die vorig jaar in verschillende ziekenhuizen als uitzendkracht werkte, heeft daar volgens het Openbaar Ministerie (OM) regelmatig zeer zware pijnstillers gestolen. Het gaat om het middel Oxycodon, een soort morfine die in het drugsmilieu ook wordt geslikt en gesnoven.

De Rotterdammer sloeg zijn slag in het Maasstad Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, de Schiedamse locatie Vlietland en het Amstelland in Amstelveen. Oxycodon is een medicijn met een soortgelijke werking als morfine. Het wordt vaak voorgeschreven bij pijn na een operatie, aan kankerpatiënten en als verdovend middel in de laatste levensfase. Naast het pijnstillende effect kan het kalmerend werken en angst verminderen.

Tachtig oxycodon-pillen

Volgens de aanklacht werd de eerste diefstal gepleegd in april in het Maasstad Ziekenhuis. Daar verdween een voorraad oxycodon-tabletten. Daarna, op 7 juni, zou hij in het Franciscus ruim 25 van die tabletten hebben gestolen. De volgende dag, toen de verdachte in het Vlietland in Schiedam werkte, werd ook daar een partijtje weggenomen. Later die maand werd de medicatievoorraad van het Amstelveense ziekenhuis geplunderd. Daar zou de verdachte tien ampullen xoynorm en tien stuks oramorph - allebei op morfinebasis - hebben gestolen, samen met nog eens tachtig oxycodon-pillen.

Geestverruimend

Het is nog onduidelijk of de uitzendkracht de medicatie voor eigen gebruik verduisterde of dat hij er in handelde. Oxycodon is populair onder drugsverslaafden. Het is geestverruimend en heeft een verdovende werking.

Het is niet de eerste keer dat personeel medicijnen steelt in een ziekenhuis. In maart dit jaar werd een medewerker van de apotheek van het Erasmus Medisch Centrum veroordeeld voor het stelen van flinke hoeveelheden zware medicijnen om er in te handelen. De uitzendkracht staat volgende week voor de rechter.