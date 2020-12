Een automobilist is woensdagmiddag tegen de gevel van snackbar Verhage aan de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam Overschie aan gereden. De bestuurder zat vast in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen rond 13.00 uur een melding van een ongeval. De bestuurder heeft vermoedelijk een rotonde gemist, reed een stuk over de stoep en kwam tegen de gevel van de snackbar tot stilstand.

Door de klap zat het slachtoffer enige tijd vast in het voertuig. Daarna is de automobilist naar het ziekenhuis vervoerd.