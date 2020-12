Horecamedewerkers van Beachclub Nesselande delen een box met verse etenswaren, bloemen en een kaart uit aan bewoners van de Rotterdamse zorginstellingen Humanitas en Aafje.

"We wilden toch wat tofs doen", zegt horecaondernemer Jan Wouters. Hij hoorde dat zorginstelling Humanitas in Nesselande, aan de overkant van de Zevenhuizerplas, weinig budget had voor leuke activiteiten tijdens de feestdagen. "Toen hebben wij besloten te helpen met kerstpakketten."

De actie breidde zich snel uit. "Eerst ging het om 70 boxen, dat werden er al gauw 170 en daarna 450. Uiteindelijk zijn het er 500 geworden."

De pakketten worden donderdag uitgedeeld aan de bewoners van verschillende zorginstellingen in de buurt. In de pakketen zitten verse etenswaren, een bloemetje en een persoonlijke kaart.