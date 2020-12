Burgemeester Ahmed Aboutaleb kan vanwege ziekte tijdelijk niet werken. Hij is dinsdag in het Erasmus Medisch Centrum geopereerd aan zijn schildklier. Naar verwachting gaat Aboutaleb half januari weer aan het werk. Dat heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt.

De burgemeester voelt zich naar omstandigheden goed. "Maakt u zich om mij geen zorgen, maar geniet van de feestdagen. Ik wens u een fijne Kerst en een gezellige jaarwisseling toe, ik zie u graag gezond en wel in het nieuwe jaar!" laat hij alle Rotterdammers weten via de site van de gemeente.

Om wat voor schildklieraandoening het gaat, kan de woordvoerder van Aboutaleb niet zeggen. "Maar hij heeft een zwaar jaar achter de rug en het is goed dat hij de tijd neemt om te herstellen."

De schildklier maakt hormonen aan die een rol spelen in vrijwel alle lichaamsweefsels en organen. Het schildklierhormoon zorgt ervoor dat het lichaam energie maakt uit eten. Er zijn verschillende vormen van schildklierafwijkingen met zeer uiteenlopende klachten.

Bert Wijbenga neemt taken over

Locoburgemeester Bert Wijbenga neemt ondertussen de werkzaamheden van Aboutaleb over. Hij was dinsdag om die reden ook present bij de start van de driedaagse inleveractie van illegaal vuurwerk voor consumenten in Rotterdam, een actie die Aboutaleb vrijdag zelf aankondigde.

De burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, is de plaatsvervanger van Aboutaleb als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De 59-jarige Aboutaleb is in zijn bijna twaalfjarige carrière als burgemeester van de Maasstad niet eerder uit de running geweest vanwege gezondheidsproblemen. Afgelopen oktober testte hij weliswaar positief op het coronavirus en moest hij thuis in quarantaine, maar hij had slechts milde klachten en kon vanuit zijn huis in Kralingen gewoon doorwerken.