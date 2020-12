De oprichter van weekendschool Iqra in Rotterdam is vrijdag aangehouden op verdenking van ontucht met een minderjarige, meldt de politie dinsdag. De 26-jarige verdachte Abdurrahman A. is dinsdag voorgeleid en blijft veertien dagen vastzitten.

De politie zegt de man aangehouden te hebben nadat zij signalen had ontvangen van seksueel misbruik op de weekendschool.

Begin 2020 ontstond er onrust binnen de islamitische gemeenschap in Zuid. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruiken van zijn minderjarige leerlingen. Het bleef echter bij signalen. Ouders waren terughoudend met het doen van aangifte "uit angst voor het niet kunnen bewaken van de privacy van de slachtoffers".

De beschuldigde vluchtte naar Turkije en ontkende zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Volgens hem zou het gaan om "een zielige lastercampagne" van "roddelaars met valse bewijzen en valse getuigen".

Wanneer de verdachte naar Nederland is teruggekeerd, is onduidelijk. De politie laat weten dat hij in een woning in Rotterdam is aangehouden.

Gezien de aard en ernst van de signalen is de politie toch een onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Nu er een verdachte is aangehouden, hoopt het OM dat mensen aangifte durven te doen, zo meldt een woordvoerder. "Het is een ernstig feit. Die aangifte kan ons helpen in het onderzoek en vervolging van de verdachte."