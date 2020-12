Het imposante cruiseschip Mardi Gras is dinsdag aangekomen in Rotterdam. Tientallen mensen stonden langs de kades om een glimp op te vangen van het 340 meter lange schip met een achtbaan aan boord.

Het splinternieuwe schip van de Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival Cruise Line is afgelopen vrijdag opgeleverd en rechtstreeks uit de Finse stad Turku gevaren. De komst van het schip naar de Maasstad was al eerder aangekondigd. De Mardi Gras bezoekt Rotterdam waarschijnlijk alleen voor bevoorrading.

Het cruiseschip ligt momenteel aan de Holland Amerikakade, midden in de stad. Daar blijft het in ieder geval nog tot woensdag 17.00 uur liggen. Er zijn op dit moment geen passagiers aan boord, want het schip komt volgend jaar april pas officieel in de vaart.

De Mardi Gras is 340 meter lang en 42 meter breed, beschikt over negentien dekken en biedt ruimte aan 5.200 passagiers en tweeduizend personeelsleden. Naast meerdere bars en restaurants, heeft het schip als eerste ter wereld een achtbaan aan boord. Het schip vaart volledig op vloeibaar aardgas.