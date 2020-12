In een woning aan de Zadkinerade in de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel is vrijdag een illegale hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner van de woning is aangehouden.

Via Meld Misdaad Anoniem kregen de politie en de gemeente een tip binnen over de plantage in de woning. In een kruipruimte bleken zo'n vierhonderd planten te groeien.

De bewoner van de woning wordt verdacht van het illegaal kweken van de planten en van het stelen van stroom.