Het spiksplinternieuwe cruiseschip Mardi Gras, dat ruim 300 meter lang is en onder meer beschikt over een achtbaan, komt dinsdag rond 13.00 uur aan in Rotterdam. Dat blijkt uit de vaargegevens.

Het schip van de Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival is afgelopen vrijdag opgeleverd in de Finse stad Turku. Er zijn op dit moment geen passagiers aan boord. Het schip bezoekt de haven van Rotterdam mogelijk alleen voor bevoorrading. De Mardi Gras komt pas in april volgend jaar officieel in de vaart.

Cruise Port Rotterdam kon de komst van het vakantieschip zondag nog niet officieel bevestigen. De verwachting is echter dat de Mardi Gras dinsdag even na het middaguur aanlegt aan de Holland Amerikakade middenin de stad, zo blijkt uit de gegevens van het schip.

Het schip is 340 meter lang en 42 meter breed. Het beschikt over negentien dekken. Naast een achtbaan zijn er meerdere bars en restaurants aan boord. Er kunnen meer dan 5.200 passagiers tegelijkertijd meevaren.

Daarnaast is plaats voor tweeduizend personeelsleden. Het schip is bijzonder, want niet eerder liet de Amerikaanse rederij een schip bouwen dat volledig op vloeibaar aardgas (LNG) vaart. LNG is een milieuvriendelijker alternatief voor gasolie.

Het laatste cruiseschip dat dit jaar in Rotterdam was, was de Rotterdam VI. Het vlaggenschip van de Holland America Line nam afscheid van de stad vanwege de verkoop van dit vaartuig. Er is een Rotterdam VII in aanbouw.