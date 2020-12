Ongeveer dertig personen waren in de nacht van zondag op maandag bij een illegaal feest in een huis aan de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven. Het was de tweede keer in één weekend dat de politie op dat adres een feest moest beëindigen.

De politie ontdekte het feest doordat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast. In de woning troffen de agenten feestende mensen, een dj, alcoholische drankjes en lachgas aan.

De dj-apparatuur is in beslag genomen. Op Instagram schrijven agenten: "Niemand voelde zich verantwoordelijk en de verklaring was: 'We zijn corona zat.'" Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Op vrijdag werd in datzelfde huis ook een illegaal feest gehouden.