De Rotterdamse zeehavenpolitie heeft in de nacht van zaterdag op zondag diverse personen bekeurd vanwege deelname aan een illegale straatrace op De Landtong bij Rozenburg.

Een deelnemer moest zijn blauwe zwaailicht aan de agenten afgeven. Het bleek dat hij geen toestemming had om de blauwe lichtsignalen te gebruiken.

De installatie is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd. De Landtong, die wordt gezien als de groene long van Rozenburg, is vaker het decor van illegale straatraces.