Brasserie Kaat Mossel in de Rotterdamse wijk Kralingen heeft de helft van haar personeel ontslagen vanwege de coronacrisis. Het ontslag gaat eigenaar Ron Hirt aan het hart.

De befaamde eetgelegenheid aan het Boerengat werd in februari getroffen door brand en had vervolgens zwaar te lijden onder de coronacrisis.

"We hebben op dit moment nul inkomsten. En dat blijft voorlopig ook zo. Mijn inschatting is dat we het nog tot eind januari of begin februari kunnen uitzingen", aldus Hirt.

De eigenaar is "hemel en aarde aan het bewegen" om de drieëntwintig vaste medewerkers elders aan werk te helpen. "Misschien in de detailhandel." Hij hoopt in de toekomst een herstart te kunnen maken.