Een kleine honderd demonstranten protesteerden vrijdagvond in het centrum van Rotterdam tegen de coronamaatregelen. De politie hield twee personen aan voor het in het bezit hebben en het afsteken van vuurwerk.

Ook pakten agenten twee fakkels af. Tijdens de demonstratie zijn meerdere vuurwerkbommen afgegaan.

De demonstratie begon rond 20.30 uur op het Stadhuisplein. Een vrouw met een megafoon riep om "Vrijheid nu". Anderen schreeuwden "wij zijn Nederland". Pannen en potten waren de belangrijkste 'wapens' om lawaai te maken op de stille vrijdagavond in het Rotterdamse centrum.

Demonstranten liepen een stukje over de Coolsingel en gingen onder meer langs het Hofplein en de Aert van Nesstraat. Rond 22.00 uur was de protestactie zo goed als afgelopen. De politie verzocht de laatste deelnemers huiswaarts te keren.

Het is niet de eerste keer dat er wordt gedemonstreerd. Afgelopen maandagavond gingen ook al ongeveer honderdvijftig mensen de straat op in Rotterdam vanwege de lockdown. De politie hield toen twee demonstranten aan vanwege het 'veelvuldig en grof beledigen van ambtenaren in functie' en een derde persoon omdat hij zich niet kon legitimeren.