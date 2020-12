De Euromast in Rotterdam is vanaf vrijdag gehuld in het groen, met daarin het stadswapen 'Sterker door Strijd'. De groene band van licht om het iconische bouwwerk bij de Nieuwe Maas is bedoeld als hart onder de riem voor iedereen die dit jaar hielp de sport in Rotterdam overeind te houden.

"Ondanks corona zijn er dit jaar toch nog topsportevenementen geweest, waar onze regionale topsporters topprestaties hebben geleverd. Heel veel bijzondere prestaties zijn ook geleverd door vrijwilligers, sportaanbieders, sporters, sponsoren en partners die het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt om Rotterdammers in beweging te (kunnen) houden", aldus sportwethouder Sven de Langen.

Lichtfestival

De verlichte aanvoerdersband maakt tevens onderdeel uit van het lichtfestival Rotterdam Verlicht! van Mothership, dat Rotterdammers een hart onder de riem steekt in de donkere maanden.

Dinsdag ontvangt een prominente sporter in Rotterdam een aanvoerdersband vanwege zijn of haar inzet voor diversiteit en inclusie.