Zes rooms-katholieke kerken in de regio Rotterdam gaan dicht vanwege de coronamaatregelen. De kerken, gelegen tussen de Rotte en de Lek, blijven tot 19 januari gesloten voor liturgische vieringen en overige activiteiten.

"Het pastorale team en het bestuur van de Sint Christoffel Parochie zijn zich bewust van het grondrecht van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, maar voelen tegelijkertijd de verantwoordelijkheid in deze crisis voor de gezondheid van eenieder. Die verantwoordelijkheid weegt zwaar en heeft beide doen besluiten een stap verder te gaan dan de gezamenlijke bisschoppen", aldus de parochie, met kerken in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Lekkerkerk.

Het openhouden van de kerk brengt volgens de parochie, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, risico's met zich mee, aangezien de besmettingsgraad 'nog steeds onrustbarend toeneemt'. Het bestuur vindt het onverantwoord om kerkgangers en vrijwilligers onnodig bloot te stellen aan het besmettingsgevaar.

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de coronamaatregelen voor samenkomsten. Dit betekent dat er vanuit de overheid geen regels zijn voor het maximaal aantal personen in een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis. Ook is er geen verbod op zingen. Wel moeten mensen 1,5 meter afstand houden.