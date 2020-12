Er moet meer steun komen voor de horecaondernemers in de regio. Die oproep doen de wethouders economie van de 23 bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangesloten gemeenten en hun collega-wethouders van Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee in een brandbrief aan het kabinet.

"Het water staat veel horecaondernemers tijdens deze crisis aan de lippen en dit leidt tot veel stress, onrust en soms psychische klachten", vertelt plaatsvervangend voorzitter Margreet van Driel van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Deze commissie bestaat uit de wethouders economie van de 23 aangesloten gemeentes en heeft het initiatief genomen voor de brief. De brief is ook ondertekend door de wethouders economie van de niet bij de MRDH aangesloten gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

NOW-regeling

Zeker nu de horeca ondanks de eerder genomen maatregelen gesloten moeten blijven, zijn extra steunmaatregelen nodig. De wethouders vragen om een ruimhartigere toepassing van de NOW 3-regeling, bedoeld om een groot deel van de loonkosten te dekken van bedrijven die door corona in de problemen zijn gekomen, en een hogere tegemoetkoming voor de vaste lasten binnen de horeca.

Het kabinet presenteerde 9 december een stevig maatregelenpakket om sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. De Zuid-Hollandse wethouders constateren op basis van gesprekken met lokale horecaondernemers, MKB Rotterdam-Rijnmond en Koninklijke Horeca Nederland dat dit onvoldoende is.

Perspectief

Met een ruimhartigere compensatie kan een belangrijk deel van de sector behouden blijven. Dat is essentieel voor een lokaal aantrekkelijk en levendig verblijfsklimaat, vinden de initiatiefnemers. Zij vragen daarnaast om perspectief op heropening van cafés en restaurants.