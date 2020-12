Bij het grootste containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven is arbeidsonrust ontstaan. Personeel van ECT is boos omdat de cao-onderhandelingen zijn afgezegd. De havenwerkers houden daarom langzaamaanacties.

Bij ECT werken 2.200 mensen. De cao-gesprekken zijn door de directie zeker een maand uitgesteld vanwege de coronamaatregelen bij het bedrijf.

De vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen zijn daar verontwaardigd over. Zij vinden dat de overleggen via videobellen kunnen doorgaan.

In een brief aan de ECT-directie betichten ze deze ervan de onderhandelingen te willen rekken, "terwijl de werknemers buiten de kou en coronamaatregelen trotseren".