De Rotterdamse gemeenteraad steunt het plan van wethouder Sven de Langen om verslaafden op te vangen in de wijken Lombardijen en Hoogvliet.

Tegenstanders van dit plan voerden eerder actie om dit te voorkomen. Ze zijn bang dat de nieuwe opvanglocaties overlast zullen opleveren.

Ook Leefbaar Rotterdam is tegen de opvanglocaties. Het besluit is volgens raadslid Michel van Elck "elitair, asociaal, schofterig en sluiperig". Een meerderheid van de Rotterdamse raad steunt echter het plan van de wethouder.

In Lombardijen vrezen de buren een toename van overlast door drugskoeriers en verwarde personen. In Hoogvliet is er weerstand tegen de komst van de voormalig verslaafden in een complex waar tweehonderd ouderen wonen. De Langen stelt echter dat de eerste plek in Lombardijen, waar de veiligheid onder druk staat, slechts tijdelijk is. In Hoogvliet gaat het om een verplaatsing binnen de wijk.

De gemeenteraad verzoekt de wethouder om op beide plekken direct in te grijpen bij overlast, te zorgen dat de bewoners met klachten ergens terechtkunnen en te kijken welke aanpassingen aan het pand of de omgeving nodig zijn, zoals het neerzetten van lantaarnpalen op donkere plekken.